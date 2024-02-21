لندن: روسيا واصلت هجماتها البرية على محور روبوتين في أوكرانيا وقد تصعدها

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأبعاء، بأن القوات البرية الروسية، واصلت هجماتها البرية، على محور قرية "روبوتين" في جنوب أوكرانيا، الذي استعادته كييف خلال هجماتها المضادة في صيف عام 2023.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن القرية ظلت على خط المواجهة منذ ذلك الحين.

وأشار التقييم إلى أن "جيش الأسلحة المشترك رقم 58" الروسي والقوات الروسية المحمولة جوا التي تعمل في المنطقة، تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم الأوكراني المضاد.

ومع ذلك، فإن تراجع وتيرة العمليات منذ ذلك الحين، وجهود التجنيد الروسية المستمرة، ربما مكنت القوات الروسية من إعادة تشكيل نفسها على هذا المحور، بحسب ما ورد في التقييم.

وكانت القوات الروسية كثّفت هجماتها عبر عدة نقاط على خط المواجهة خلال الأسبوع الماضي، ومن المرجح أنها تهدف إلى توسيع نطاق القوات الأوكرانية.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب في أوكرانيا، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 من فبراير عام 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.