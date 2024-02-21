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دويدار: عبدالرحمن مجدي لاعب كبير.. والزمالك لم يظهر بشكل جيد أمام الإسماعيلي

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 3:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 3:34 ص

علق أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق على مباراة الفريق الأبيض أمام الدراويش، والتي جمعتهما مساء الإثنين في بطولة الدوري المصري.

وتعادل فريق الزمالك مع الإسماعيلي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 12 نقطة يحتل بهم المركز الثالث عشر، في حين رفع الدراويش رصيده إلى 12 نقطة يحتل بهم المركز الرابع عشر.

وقال دويدار في تصريحات تليفزيونية: "حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر تواجد في مباراة الزمالك والإسماعيلي لمتابعة عبد الرحمن مجدي، لاعب الدراويش".

وتابع: "عبد الرحمن مجدي لاعب كبير ولديه إمكانيات أكبر من التي ظهرت أمام الزمالك".

وأكمل: "أعاتب على لاعبي الزمالك الأداء غير الجيد الذي ظهروا عليه أمام الإسماعيلي، وكان لابد من إنهاء المباراة من الدقائق الأولى".

وأتم: "ملعب الإسماعيلية ليس جيدًا، والملاعب المصرية في الشتاء تصبح أكثر سوءًا، وهو ما يؤثر بالسلب على لاعبي الفريقين".


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