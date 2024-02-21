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تقرير: ليتوانيا توافق على إغلاق نقطتي تفتيش حدوديتين مع بيلاروس

فيلنيوس - د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 4:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 4:24 م

وافقت حكومة ليتوانيا على إغلاق نقطتي تفتيش حدوديتين مع بيلاروس اعتبارا من مارس بهدف تعزيز الموارد لمراقبة التدفق غير المشروع للبضائع عبر الحدود، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء البلطيق اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه بهذه الخطوة لن يبقى سوى نقطتي حدود مفتوحتين مع بيلاروس، بعد أن أغلقت ليتوانيا نقطتين أخريين العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج عن وزيرة الداخلية الليتوانية أجني بيلوتايت، قولها، إن إغلاق نقطتي لافوريسكيس ورايجارداس سيسمح للسلطات بنقل الأفراد إلى نقاط تفتيش أخرى لإجراء تفتيش أكثر تدقيقا للبضائع.


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