أشتية: التحدي الإنساني في قطاع غزة هو الأكبر في تاريخ فلسطين المعاصر

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده، اليوم الأربعاء في مكتبه بمدينة رام الله، مع الشركاء الدوليين، بحضور منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر ستوتزمان، وممثل البنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إمبلاد.

وأضاف أشتية أن قطاع غزة بحاجة إلى خطة مارشال تشمل الإغاثة وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي فور وقف العدوان، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأوضح أن منع الولايات المتحدة مجددا إصدار قرار في مجلس الأمن يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، باستخدام حق النقض «الفيتو»، يعني تصريحا باستمرار القتل والدمار.

وتابع: «التحدي الإنساني في قطاع غزة هو الأكبر في تاريخ فلسطين المعاصر، وسنكون عقب العدوان مسؤولين عن آلاف من أسر الشهداء، والأطفال الأيتام والجرحى، ودمار البنى التحتية، وعائلات دون مأوى، في ظل محدودية الموارد والحصار المالي».

وأكد أشتية، أهمية تكامل الجهود والتنسيق بين جميع الشركاء الدوليين من أجل التخطيط وتجنيد الأموال، وتنفيذ عملية إعادة الإعمار، ومواجهة التحديات، نتيجة الأوضاع الصعبة والكارثية التي يواجهها أهالي قطاع غزة، مع ضرورة إيجاد أفق سياسي يضمن عدم تكراره.

ولفت إلى أن الضفة الغربية تعاني أيضا العدوان الإسرائيلي ومحاولات تقويض السلطة الفلسطينية، مؤكدا ضرورة العمل على تمكين السلطة من القيام بدورها، وتعزيز صمود الفلسطينيين.

وشدد الاجتماع على أولوية وقف إطلاق النار فورا، وفتح المعابر من أجل إدخال المساعدات الإغاثية الكافية لغزة، وتوفير الخدمات الأساسية بشكل يستجيب للأزمة الإنسانية، وفتح مسار سياسي للحل.