مدينة مرسى مطروح: انتهاء أعمال التطوير الشاملة للقطاع الشرقي يونيو المقبل

تشهد مناطق شرق مدينة مرسى مطروح أعمال تطوير شاملة مد وتوسعة الطريق الدولي الساحلي بمدخل المدينة الشروق، بطول 8 كيلومترات في كل اتجاه، مع إعادة تركيب أعمدة إنارة كهربائية، وتجميل وتشجير الطريق على الجانبين، فضلا عن تطوير المناطق السكنية وتوصيل جميع المرافق لها، بداية من حي الشروق مرورا بحي الزهور، وصولا لمنطقتي الشيخ عطيوة والمجاهد حميدة.



وأوضح عمرو عبدالمجيد، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن محافظة مطروح تجري الآن أعمال تطوير شاملة للقطاع الشرقي بالمدينة، حيث يتم توصيل خطوط الغاز الطبيعي لجميع الوحدات السكانية بحي الشروق والمناطق السكانية الملاصقة لها، كذلك توصيل وتشغيل شبكة الصرف الصحي لجميع المناطق السكنية بالقطاع الشرقي، مع إعادة تأهيل وتوسعة الطرق الداخلية وفتح ورصف طرق فرعية جديدة؛ لتيسير حركة المرور الداخلية، خاصة بعد كفاءة وإعادة رصف محور الإمام مالك، وتشغيل محور علي حميدة اللجان يربطان شمال المدينة بجنوبها.



وأشار رئيس المركز، إلى تطوير ورفع كفاءة شبكتي الكهرباء والاتصالات في جميع مناطق القطاع الشرقي، وجارِ الآن استكمال أعمال الرصف وإزالة الإشغالات التي تعيق عمليات التوسعة والتطوير، بالإضافة إلى توسعة وتطوير المساجد، وذلك بالتنسيق مع جميع القطاعات الخدمية في المنطقة.



وأكد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، انتهاء أعمال التطوير الشاملة للقطاع الشرقي للمدينة قبل بداية موسم الصيف المقبل، بداية من شهر يونيو المقبل.