وزير الخارجية الأمريكي: حماس شرٌّ مطلق ويجب القضاء عليها

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن «حماس شرٌّ – شرٌّ مطلق – ويجب القضاء عليها»، مضيفا أن «جميع الرهائن يجب أن يعودوا إلى ديارهم الآن».

وزعم عبر حسابه على منصة «X»: توتير سابقا: «في السابع من أكتوبر 2023، اختطف إرهابيون في غزة أمًا وطفلها ورضيعَها ورجلا يبلغ من العمر 83 عاما وقتلوهم».

وتابع: «وبعد أكثر من 500 يوم، أعادتهم حماس إلى إسرائيل في توابيت، نُعرب عن أعمق تعازينا لأسر الضحايا الذين عانوا ما لا يمكن تصوره».

واتهمت حماس رسميا جيش الاحتلال بقتل أسرى عائلة بيباس (3 أفراد) وعوديد ليفشتس، مؤكدة أن المقاومة بذلت كل ما في وسعها للحفاظ على حياة الأسرى الإسرائيليين؛ لكن العدو قتلهم مع آسريهم بقصف أماكن احتجازهم.

وسلمت حركة حماس 4 توابيت سوداء إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، ومنذ بدء تنفيذ الهدنة، أطلق سراح 19 محتجزا إسرائيليا من غزة مقابل أكثر من 1100 معتقل فلسطيني من سجون الاحتلال.

وكانت «حماس» أعلنت في نوفمبر 2023 مقتل شيري بيباس وطفليها في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، ونشرت صورا للأم مع طفليها أمام المنزل في السابع من أكتوبر.

وشنت إسرائيل حربا أسفرت عن تدمير القطاع بأكمله، وخلفت ما لا يقل عن 48 ألفا و297 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ومن المتوقع أن تطلق حماس سراح ستة رهائن أحياء السبت، بينما ستسلم جثث أربع رهائن آخرين الأسبوع المقبل.