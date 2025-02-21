هدف أرسنال بديل مُستقبلي لصلاح في ليفربول

لا يزال هاجس البحث عن بديل مُستقبلي للنجم المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي، يسيطر على تحركات إدارة نادي ليفربول في سوق الانتقالات.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي بينما لم يتم التوصل لاتفاق بين اللاعب وإدارة النادي لتجديد عقده، وسط تكهنات تشير إلى قرب التوصل لاتفاق مع اللاعب التاريخي لليفر.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن إدارة ليفربول تضع هدفاً مستقبلياً ليكون بديلا لصلاح في هجوم الفريق، وهو النيجيري أديمولا لوكمان، أفضل لاعب أفريقي ومهاجم أتلانتا الإيطالي.

وأوضح موقع "كوت أوفسايد" الإنجليزي أن لوكمان هدفاً تعاقديا لليفر وقد يشهد الصيف المُقبل مفاوضات جادة بشأن رحيله عن النادي الإيطالي.

وأضاف المصدر ذاته أن ليفربول ليس النادي الوحيد المُهتم بالتعاقد مع لوكمان، بل أن أرسنال البحث عن مهاجم جديد يسعى أيضا للتعاقد مع النجم النيجيري.

وكان لوكمان الذي سجل 10 أهداف في 19 مباراة بالسيري آ هذا الموسم، قد دخل في صدام مع مدربه مانويل جاسبريني بسبب تصريحات الأخير ضده عقب إهدار ركلة جزاء ضد كلوب بروج البلجيكي في الدور الفاصل لبطولة دوري أبطال أوروبا، وخروج الفريق من المسابقة على إثرها.