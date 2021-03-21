إخلاء مناطق بغرب سيدني مع استمرار الطقس القاسي في نيو ساوث ويلز

أصدرت السلطات في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية أوامر لسكان المناطق المتضررة من الفيضانات في غرب سيدني بالإخلاء ليل السبت مع استمرار الطقس القاسي في الولاية.

وصدرت تحذيرات يوم الأحد من الفيضانات في حوالي 18 منطقة في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في استراليا مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وفي ليلة السبت، أمرت خدمة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز أي شخص يقطن في مكان منخفض في مناطق أنجيس بانكس وبيت تاون بوتومز و بيت تاون نورث كورنواليس و جرونوز بوينت و نورث ريتشموند، على بعد حوالي 50 كيلومترا غرب سيدني على نهر هاوكيسبوري، بالإخلاء.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية في نيو ساوث ويلز من هطول مزيد من الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح المدمرة صباح الأحد، مع تحذير من الطقس القاسي يغطي ما يقرب من 900 كيلومتر من الساحل من ولونجونج، جنوب سيدني، إلى ليسمور بالقرب من الحدود مع كوينزلاند.

كما تم إصدار تحذير من الطقس القاسي غرب كانبرا.

وقال دانييل أوستن نائب مفوض خدمة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز لبرنامج توداي شو على القناة التاسعة:"نتوقع أن نرى مستويات الأنهار التي كانت قد بدأت في التراجع قليلاً، أن تصل إلى ذروتها مرة أخرى على الأرجح في وقت لاحق اليوم وربما مرة أخرى غدا مع عودة هطول الأمطار لمرة ثالثة".