صحة الإسكندرية: 16 مركزا جديدا للتطعيم ضد فيروس كورونا

أعلن الدكتور سعيد السقعان، مدير مديرية الصحة بالإسكندرية، اليوم الأحد، تجهيز 16 مركزا جديدا على مستوى المحاقظة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، تضاف إلى الثلاثة مراكز المخصصة حاليا لتطعيم المواطنين، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة عن وصول كمية جديدة من جرعات التطعيم ضد المرض.

وأوضح "السقعان"، أن المراكز الستة عشر الجديدة تتضمن أربعة مستشفيات و12 وحدة موزعة على مختلف مناطق المحافظة للتيسير على المواطنين، مشيرا إلى تجهيز مراكر التطعيم بمستشفى شرق المدينة ووحدة طب أسرة المندرة بمنطقة المنتزه، وبمستشفى أطفال الرمل ووحدات طب أسرة سان ستيفانو ودنا الوطنية وأبيس الثانية بمنطقة شرق الإسكندرية، وبمستشفى الرمد ووحدة رعاية طفل محرم بك بمنطقة وسط الإسكندرية، وبمستوصف صدر الجمرك بمنطقة الجمرك، وبمستشفى القباري ووحدة طب أسرة ابن سهلان بمنطقة غرب الإسكندرية، وبوحدتي طب الأسرة بالمجز الآلي والناصرية بمنطقة العامرية، وبوحدتي طب الأسرة بالدخيلة والبيطاش بمنطقة العجمي، وبوحدة طب الأسرة بمدينة برج العرب القديمة بإدارة برج العرب الصحية.

وحث وكيل الوزارة المواطنين الراغبين في تلقي التطعيم وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، على سرعة التسجيل بالموقع الذي خصصته وزارة الصحة لهذا الغرض على شبكة الإنترنت.

جدير بالذكر أنه يجري حاليا تطعيم المواطنين من خلال ثلاثة مراكز هي وحدتي طب الأسرة بالعمراوي والمفروزة والمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة بمحطة الرمل، كما يتم تقديم التطعيم للفرق الطبية من خلال 10 مستشفيات تابعة لمديرية الشئون الصحية واثنين من المستشفيات الجامعية.