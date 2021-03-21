 توكوشيما يحقق فوزه الأول في الدوري الياباني على حساب يوكوهاما - بوابة الشروق
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توكوشيما يحقق فوزه الأول في الدوري الياباني على حساب يوكوهاما

د ب أ
نشر في: الأحد 21 مارس 2021 - 10:57 ص | آخر تحديث: الأحد 21 مارس 2021 - 10:58 ص

حقق فريق توكوشيما فورتس فوزه الأول في الموسم الحالي من الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم وتغلب على ضيفه يوكوهاما اف سي 2 /1 اليوم الأحد بالمرحلة السادسة.

وفي مباريات أخرى فاز اف سي طوكيو على فيجالتا سينداي 2 /1 وسانفريس هيروشيما على مضيفه أويتا ترينيتا 3 /1.

ورفع توكوشيما رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني عشر وظل يوكوهاما في المركز الأخير بلا نقاط.

وتقدم توكوشيما بهدف عكسي سجله ريوجي سوجيموتو لاعب يوكوهاما بالخطأ في مرماه في الدقيقة 42 لكن يوتارو هاكاماتا أدرك التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 58 ثم تكفل تايسي مياشيرو بهدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 73.


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