الفلبين تحظر الدخول والخروج غير الضروري من العاصمة

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حظرت السلطات الفلبينية، الدخول والخروج من العاصمة مانيلا والمناطق المحيطة بها لمدة أسبوعين، وذلك في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرئاسي هاري روكي اليوم الأحد، إنه سوف حظر الدخول والخروج للعاصمة مانيلا وأقاليم بولاكان وكافيت ولاجونا وريزال من 22 مارس الجاري حتى الرابع من أبريل المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن روكي، القول أنه سوف يحظر التجمعات الدينية وتناول الطعام داخل المطاعم، موضحا أنه سوف يتم تطبيق حظر التجوال الليلي.

وتأتي هذه الإجراءات بعدما سجلت الفلبين ثاني أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس اليوم، بعدما سجلت رقما قياسيا أمس السبت بلغ 7999 حالة.