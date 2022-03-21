 عمرو أديب: الحكومة متضررة مثل المواطن.. لو دخله انخفض هي كمان دخلها قل - بوابة الشروق
الإثنين 21 مارس 2022 2:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟

النتـائـج تصويت

عمرو أديب: الحكومة متضررة مثل المواطن.. لو دخله انخفض هي كمان دخلها قل

عمرو أديب
عمرو أديب
أحمد علاء
نشر في: الإثنين 21 مارس 2022 - 1:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 مارس 2022 - 1:23 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إنّ الحكومة متضررة من الأزمة الاقتصادية، شأنها شأن المواطن.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد: «الحكومة زي المواطن بالظبط.. لو الجنيه قل عند المواطن هو قل عند الحكومة.. لو دخل المواطن وهي كمان لو دخلك قل هي برضه دخلها قل».

وتابع: «الأسهل ليا في الإعلام أقول ربنا معاكم وأشغّل أغنيتين وطنيتين.. لازم كلنا نواجه الأزمة.. إحنا مضايقين وغضبانين لكن لا ناقة ولا جمل».

وأشار أديب، إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثّرت على العالم أجمع، لافتًا إلى تقرير ذكر أنه في حالة انتهاء الحرب غدًا فإن تأثيراتها ستظل قائمة لمدة عامين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك