قال الإعلامي عمرو أديب، إنّ الحكومة متضررة من الأزمة الاقتصادية، شأنها شأن المواطن.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد: «الحكومة زي المواطن بالظبط.. لو الجنيه قل عند المواطن هو قل عند الحكومة.. لو دخل المواطن وهي كمان لو دخلك قل هي برضه دخلها قل».

وتابع: «الأسهل ليا في الإعلام أقول ربنا معاكم وأشغّل أغنيتين وطنيتين.. لازم كلنا نواجه الأزمة.. إحنا مضايقين وغضبانين لكن لا ناقة ولا جمل».

وأشار أديب، إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثّرت على العالم أجمع، لافتًا إلى تقرير ذكر أنه في حالة انتهاء الحرب غدًا فإن تأثيراتها ستظل قائمة لمدة عامين.