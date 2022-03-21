بدء أعمال الدورة الـ24 من المهرجان القومي للسينما المصرية

بدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية في تلقي طلبات الاشتراك بالدورة الرابعة والعشرين من المهرجان القومي للسينما المصرية.

وصرح الناقد كمال رمزي، رئيس المهرجان، بأن الدورة الجديدة تتضمن مسابقتي الأفلام الروائية الطويلة ، ومسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك ، وتضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للأفلام التي تم عرضها داخل جمهورية مصر العربية (أو على إحدى المنصات) عام 2021 "ديجيتال /dvd"، وتمنح جوائز فى الفروع الآتية: الإنتاج- التصميم الفني- التصوير- الإخراج- السيناريو- التمثيل- المونتاج- الموسيقى- الصوت- الإخراج عمل أول أو ثان- جائزة لجنة تحكيم خاصة، الملابس.

وتضم مسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك للأفلام المنتجة عام 2021 " ديجيتال/ dvd": الأفلام التسجيلية حتى 15 دقيقة، الأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة، الأفلام الروائية القصيرة أقل من 60 دقيقة، أفلام التحريك أقل من 60 دقيقة، وتمنح الجوائز التالية: جائزة أفضل فيلم- جائزة لجنة التحكيم- جائزة لمخرج العمل الأول لكل قسم من أقسام المسابقة.

وتقدم طلبات المشاركة بعد استيفاء بيناتها من شركات الإنتاج المصرية والفنانين المشاركين في الأفلام (بصفتهم الشخصية) من خلال الروابط الآتية:

الأفلام الروائية الطويلة: https://www.cdf.gov.eg/sites/default/files/cinema2022/long_film.doc

مسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك: https://www.cdf.gov.eg/sites/default/files/cinema2022/short_film.doc

وتقدم باليد في مقر الصندوق بدون رسوم في موعد أقصاه 4 أبريل المقبل.