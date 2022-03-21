مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2022، يبحث الآلاف من المواطنين على محرك البحث جوجل عن الأيام التى سيتاح خلالها القيام بالتعاملات المالية اليومية المباشرة مع البنوك والمصارف المختلفة، ونشير فى السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بمواعيد الفتح والغلق.

مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2022

ويحفل شهر رمضان الكريم بالعديد من المناسبات الوطنية والدينية، حيث عيد العمال، وعيد تحرير سيناء، وأيضًا «شم النسيم» بالإضافة إلى الأجازات الأسبوعية العادية والتى تشمل "الجمع"، وهو ما سيدفع الحكومة إلى إقرارها أجازات على القطاعي العام والخاص.

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وبالنسبة لمواعيد عمل البنوك، وفقًا لما أشار إليه البنك المركزي فى بيان له، فقد أكد أن توقيت استقبال العملاء يبدأ عند تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بينما موعد الغلق من المقرر أن يكون عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وهو ما سيتم تطبيقه فى كل البنوك الفرعية الأخرى.

عيد تحرير سيناء والعمال.. تعرف على مواعيد البنوك خلال شهر رمضان

أما فيما يتعلق بمواعيد عمل البنوك بالنسبة للعاملين، فإن وقت الحضور سيكون عند الساعة التاسعة صباحًا، ويمكنهم الرحيل فى تمام الساعة الثانية ظهرًا، وهو ما سيجرى على البنوك المصرية جامعة.

ونشير فى السطور التالية تسهيلًا على المواطنين الأيام التى ستكون إجازات فى البنوك المصرية، ونستعرضها فى الجدول التالي.

جدول لبيان أيام أجازت البنوك خلال شهر رمضان

إجازة عيد والذي يوافق يوم الأحد 24 من شهر أبريل

- عيد تحرير سيناء، وعيد الربيع "شم النسيم"، يوم الإثنين (25 أبريل 2022).

- عيد العمال، والذى يوافق يوم الأحد 1 مايو.

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4 أيام جمعة خلال شهر رمضان توافق: 8 - 15 - 22 - 29 من شهر أبريل.

بالإضافة إلى الإجازات الرسمية الأسبوعية التي تم تأخيرها من منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس نهاية الأسبوع، لتصبح العطلات في أيام الخميس والجمعة والسبت.



