لقطات تُظهر جانبًا من حطام طائرة الركاب الصينية المنكوبة

تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، ما قيل إنه جانب من حطام طائرة الركاب الصينية التي تحطّمت اليوم الاثنين.

وأظهرت اللقطات جانبًا من الهيكل الخارجي للطائرة ملقى في منطقة جبلية، كما شوهدت أعمدة دخان تتصاعد مما يُرجح أنه حريق جبلي ناجم عن تحطم الطائرة.

وفي وقت سابق من اليوم، تحطمت طائرة ركاب بوينج 737 تابعة للخطوط الجوية الصينية على متنها 133 راكبا في جنوب الصين، بحسب التلفزيون المركزي.

يأتي هذا فيما قالت محطة "سي سي تي في" الحكومية اليوم الاثنين، أن طائرة ركاب تابعة لشركة "تشاينا إيسترن" تقل 133 شخصا تحطمت فى جنوب غرب الصين، مع عدد غير معروف من الضحايا.

وتحطمت "بوينج 737" في الريف بالقرب من مدينة ووتشو في منطقة قوانجشي، وتسبب الحادث بحريق في الجبل.





【Crash site】A Boeing 737 passenger plane carrying 133 people from China Eastern Airlines had an accident in Teng County, Guangxi and then triggered a mountain fire. At present, the rescue team has gathered, the casualties are still unknown. pic.twitter.com/udlT6qqKWZ