يقام غدًا الثلاثاء المؤتمر الصحفي لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث في تمام الساعة 5.30 بالجامعة الأمريكية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والسيد خالد عبد العال محافظ القاهرة بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري وممثلي الاتحاد الدولي، واللجنة الأولمبية المصرية وبعض اللاعبين والمدربين المشاركين فى البطولة.

ومن المقرر أن يتم الكشف خلال المؤتمر عن كافة التفاصيل المتعلقة بالبطولة ونظامها وكل ما يتعلق بالمشاركين .

و تستضيف ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة منافسات كأس العالم للخماسي الحديث خلال الفترة من 22 إلي 27 مارس.

وتقام البطولة بمشاركة نحو 40 دولة، وسط غياب كل من روسيا وبيلاروسيا، بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكان اتحاد الخماسي قد أعلن عن مشاركة مصر في البطولة بفريق كامل مكون من 24 لاعبا بواقع 12 لاعبا و 12 لاعبة.

واللاعبون هم: إسلام حامد ،محمد حسام ،أحمد أشرف ،مهند طارق ،نور الدين كريم ،إياد الكاشف ،معتز وائل ،عمر وائل،محمد أسامة الجندي ،يوسف القرني .سيف البنداري ،مصطفى عمرو

واللاعبات هن: هايدي عادل ،نورين بولس ،سلمي أيمن ،مايا محمد ،أميرة قنديل ،ملك خالد ،هانيا أبو بكر ، أريچ سرحان ،زينة عامر ،جنة وليد ،جنا عطية ،حبيبة رمضان .