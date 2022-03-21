استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالب السيدة محروسة سالم، التي تتحدى الإعاقة وتعول أبناءها وزوجها المريض بقيادة «التروسكل»

وقال السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الأحد: «مش ممكن أبدا الست محروسة، أو أقول أختي أو أقول بنتي، تقول نفسها إني أكلمها، ده أنا اللي يشرفني إني أنا أكلمك يا بنتي»، لترد السيدة: «ربنا يخلي سعادتك يا سيادة الرئيس».

وأضاف: «خليني أهنيكي وأقولك يا بنتي ربنا يجبر بخاطرك ويعينك ويوفقك ويطرح البركة في جهدك وتشوفي ده في أولادك، واسمحيلي إني أقف جنبك في كل اللي انت بتتمنيه كبنت ليا».

وتابع: «الست المصرية دايما مثال للعقل الراقي ونموذج محترم وأنا متشرف إني بكلمك دلوقتي ومتشرف بيكي وبجهدك.. أنا تحت أمرك».

وواصل: «ربنا يخلي ولادك أحمد ونورهان وتفرحي بيهم، مهندسة وظابط قد الدنيا بأمر الله.. وأنا عاوز أقولك على حاجة: اوعل تحرمينا من دعواتك الطيبة وربنا يقبل منك ويباركلك».

واستطرد: «أنا سعيد وبهنيكي وبقول لك انت نموذج جميل لكل ست مصرية بجهدك وعملك.. واسمحيلي أقول لك هنعمل كل شيء ليكي».

من جانبها، قالت السيدة: «أنا سعيدة جدا إني كلمت ما عليك ومكالمة حضرتك هتفضل معايا علطول ومش هعرف أنام ولا أقعد»، ليرد الرئيس مازحًا: «لا إحنا عاوزينك تنامي وترتاحي سا بنتي وربنا يعوض عليكي».

واستكمل: «رضاكم يا بنتي هو ده الأمل اللي عندي إني أقدر أكون سبب في إرضاء وإسعاد الناس.. ربنا وحده اللي يعلم دي الأمنية اللي عندي وده الحلم وده ليس على الله بكثير، هو عليه هين، يارب يعينا على ذلك».

ورد على المذيع: «هي تطلب وتؤمر وإحنا ننفذ»، مضيفًا: «مش هزايد أكتر من كده عليها لأن الرسالة واضحة وهي تحدت ظروفها الصعبة وتحدت تحديات كبيرة في حياتها، من زوجها المريض وولادها اللي بتتعلم وظروفها هي الشخصية، وأقبلت على الدنيا بإرادة طيبة وربنا سبحانه وتعالى وفقها وخلاها تبقى راضية».