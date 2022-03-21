وزير الري يلتقي نظرائه في السعودية والعراق والسنغال والهند على هامش منتدى المياه

شارك الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في حفل افتتاح المنتدى العالمي التاسع للمياه، بالعاصمة السنغالية داكار، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وصرح الدكتورعبد العاطي بأن المنتدى العالمي التاسع للمياه ينظم بدعم مصري لدولة السنغال في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في هذا الشأن وفي ضوء الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الموارد المائية والري والمنتدى العالمي للمياه.



ويتناول المنتدى أهم القضايا المعنية بالمياه والتنمية المستدامة مع التركيز على ملف "المياه والتغيرات المناخية"، وعرض القضايا الإفريقية وتسليط الضوء على تحديات القارة وإيجاد حلول مستدامة لها.



وعلى هامش المنتدى، التقى الدكتور عبد العاطي بعدد من الوزراء وكبار مسئولى المياه بعدد من الدول والمنظمات الدولية، حيث التقى المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، وجرى تأكيد أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه، في ظل العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وحسن استخدام الموارد المائية.



كما التقى الدكتور عبد العاطي المهندس مهدي رشيد الحمداني، وزير الموارد المائية العراقي، لمتابعة موقف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية، ونتائج إجتماعات اللجنة التوجيهية الفنية المشتركة بين الجانبين، ونتائج زيارات الوفود الفنية المصرية للعراق وزيارات الوفود الفنية العراقية لمصر لتفعيل مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم، ومنها: تقنيات الري الحديث، وإعادة الاستخدام، وطرق المعالجة، والقضاء على التصحر، ومقاومة الحشائش المائية، وهيدروليكا الأنهار والشواطئ بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، والإصلاح المؤسسي والتشريعي، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.



كما التقى سيرين مباى ثيام، وزير المياه والصرف الصحي السنغالي، حيث أشاد الدكتور عبد العاطي بتنظيم للمنتدى، واتفاقا على الاستمرار في تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتى تشتمل على التعاون المشترك فى الإعداد للفعاليات المائية التي يستضيفها الطرفان، وتحفيز التبادل المشترك بين المنظمات العامة ومنظمات القطاع الخاص في قطاع المياه من كلا الدولتين، وتبادل الخبراء والمتدربين من كلا البلدين في جميع مجالات إدارة الموارد المائية وخصوصا في المجالات التكنولوجية التي تتعلق بنظم المعلومات الجغرافية والإستشعار عن بعد والتنبؤ بالفيضان.



كما إلتقى شرى جاجيندرا وزير المياه والطاقة الهندي، حيث جرى تأكيد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية.



والتقى الدكتور عبد العاطي أسما القاسمي، نائب رئيس المجلس العالمي للمياه، والتي أشارت لدور مصر البارز في تأسيس المجلس، كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجالي التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، والتنسيق بين الجانبين لعرض رؤية الترابط بين المياه والمناخ خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27.



يذكر أن وزارة الموارد المائية والرى ستنظم جلستين بالمنتدى عن "الخطة القومية للموارد المائية" و"التحضيرات الجارية لدول الندرة المائية نحو مؤتمر المراجعة لمنتصف المدة لعقد المياه"، بالإضافة لمشاركة مركز التدريب الإقليمي، التابع للوزارة، في المعرض المقام على هامش المنتدى.



كما شارك وفد المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة في اجتماع "محافظي المجلس العالمي للمياه" رقم (٧٧) والذي عُقد علي هامش المنتدى يومي السبت والأحد ١٩ و٢٠ مارس الجاري، حيث عرض مشاركات المجلس بالمنتدى ومن ضمنها الجلسات التي ينظمها المركز القومي لبحوث المياه، وهي جلسة عن "البحوث التطبيقية لخدمة محاور الخطة القومية والمشروعات المائية التى يتم تنفيذها" ، وجلسة رفيعة المستوى يتم تنظيمها بالإشتراك مع المجلس العالمى للمياه لعرض "دور البحث العلمي في الارتقاء بمنظومة الموارد المائية"، بالإضافة لعرض أنشطة المركز باليوم الثالث للمنتدي داخل المعرض الذي ينظمه المجلس العالمي للمياه .



كما تم خلال اجتماع "محافظي المجلس العالمي للمياه" التصويت على استضافة دولة إندونيسيا للمنتدي العالمي العاشر للمياه في مدينه بالي عام ٢٠٢٤ ، ومناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بشبكات مياه الشرب ، ومراقبة جوده المياه ، بالإضافة لعرض تقديمي عن مؤتمر دوشانبي للمياه ومؤتمر الأمم المتحده للمياه المنعقدين بالتزامن في طاجستان عام ٢٠٢٣.