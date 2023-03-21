 الرئيس السيسي يهنئ الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يهنئ الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 7:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 7:29 م
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وقال الرئيس السيسي- فى برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء - "الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج يسرني أن أبعث إليكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم داعياً الله تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا في هذا الشهر الكريم، وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار".

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