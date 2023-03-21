زيلينسكي يشكر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على المساعدات العسكرية الجديدة

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، بالمساعدات العسكرية الجديدة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي من شأنها تعزيز قدرات بلاده الدفاعية.

وقال زيلينسكي، في رسالته اليومية عبر مقطع فيديو مساء اليوم الاثنين: "من المتوقع أن يتم تسليم المساعدات بشكل سريع وكذلك إنتاج الذخيرة " معتبرا أن "هذه خطوة استراتيجية".

وقال زيلينسكي، إن "الاتحاد الأوروبي سينفق 2 مليار يورو ( 14ر2 مليار دولار) من أجل تزويد أوكرانيا ب مليون قذيفة مدفعية جديدة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة لمحاربة روسيا.

وأضاف "الولايات المتحدة، بدورها، ستقدم حزمة مساعدة دفاعية جديدة بقيمة 350 مليون دولار لشراء أسلحة وذخيرة جديدة".

وتابع زيلينسكي "من شأن هذا أن يرسخ اقتناعنا بأننا متحدون، وأن التحرك نحو تحقيق النصر على الدولة الإرهابية لا يمكن وقفه".

وقال الرئيس الأوكراني إن أعضاء الاتحاد الأوروبي أثبتوا اهتمامهم الحقيقي بأن تكون أوروبا قوية وحرة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ، اليوم الاثنين، عن حزمة مساعدة عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار.

وأوضح بلينكن -في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية- "تتضمن حزمة المساعدة العسكرية الأخيرة هذه، ذخيرة لراجمات هيمارس ومدافع الهاوتزر التي قدمتها الولايات المتحدة والتي تستخدمها أوكرانيا للدفاع عن نفسها، بالإضافة إلى ذخيرة لمركبات برادلي القتالية للمشاة وصواريخ هارم والأسلحة المضادة للدبابات والقوارب النهرية وغيرها من المعدات".

وفي الوقت نفسه، أشاد وزير الخارجية الأمريكي بـ"جهود أكثر من 50 دولة اجتمعت لتقديم الدعم لأوكرانيا وهي تدافع عن سيادتها وسلامتها الإقليمية".

وفي سياق متصل، توصلت دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين، إلى اتفاق يقضي بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.