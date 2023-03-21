الأردن: سنتخذ الإجراءات اللازمة حال تصاعد الاستفزازات الإسرائيلية

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أن "التصريحات العنصرية التحريضية الاستفزازية التي أطلقها وزير في الحكومة الإسرائيلية وعلى منبر يحمل خريطة مزعومة لإسرائيل تضم الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة تعكس فكرا إقصائيا عنصريا متطرفا".

ونقلت قناة "المملكة" عن الصفدي قوله، في مؤتمر صحفي اليوم، إن "الأردن أكد إدانة هذا التصرف واستنكاره ورفضه وتواصل مع المجتمع الدولي لإبراز خطورة مثل هذا الفكر الإقصائي العنصري التحريضي وانعكاساته ليس فقط على العملية السلمية، بل وعلى ما يرسله من رسالة على خطورة هذا الفكر العنصري المتطرف".

وأكد الصفدي أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش العنصرية "لن تنال من الأردن ولا من حقوق الشعب الفلسطيني"، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى الإعلان بشكل واضح أن حديث وزير المالية لا يمثلها.

ولفت إلى أن "الأردن أصدر بيانات واضحة أدانت فيها هذه التصرفات الرعناء وعبر عن موقفه الواضح في رفضه واستنكاره"، مضيفا أن "التصريحات العنصرية التحريضية لشخص "لن تنال منا ومن ثقتنا بأنفسنا وموقعنا ولن تنال من حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في وطنه ودولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

ووفق الصفدي: "لا يهزنا كلام شخص عنصري متطرف، ويعرف العالم كله عنصريته وتطرفه وفكره الإقصائي التحريضي، وهذا الشخص هو نفسه الذي كان قد دعا سابقا إلى مسح حوارة عن الخريطة".

وأشار إلى أن "الأردن مستمر في اتخاذ الخطوات التي تلزم وتعبر عن موقفه الرافض لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة، وسنتخذ الإجراءات اللازمة في حال تصاعد الاستفزازات وإيصال الموقف الأردني بشكل واضح".

وأضاف أن "الأردن وصله اتصالات عديدة من مسئولين إسرائيليين أكدوا فيها أن إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع المملكة الأردنية الهاشمية، وأن إسرائيل تحترم بالمطلق وبالكامل حدود المملكة الأردنية الهاشمية وسلامتها وتثمن وتقدر الدور الأردني".

وعن اقتراب شهر رمضان، قال الصفدي: "إذا كان هنالك تصعيد سيقوم الأردن بما يلزم ليس فقط لحماية مواقفه وثوابته، ولكن أيضا لإسناد الشعب الفلسطيني"، مضيفا أن "الأردن حذر مرارا من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي في فلسطين واستمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".

وأشار إلى أن الأردن "بذل جهودا مكثفة بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة والمجتمع الدولي وبالتنسيق الكامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية لوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني للتصدي للفكر العنصري المتطرف الذي بدأ يظهر من خلال تصريحات وتصرفات مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية".

وأكد الصفدي أن "المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام والاستقرار، إلا إذا انتهى الاحتلال وحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه كاملة وهذا هو الموقف بكليته، لكن في التفاصيل نعمل بشكل مكثف من أجل وقف الإجراءات التي تكرس الاحتلال وتحول دون حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على الحرية والدولة والسيادة على ترابه الوطني وفق المعايير التي نعرفها جميعا".

وأشار الصفدي إلى أن في شهر رمضان قضية أساسية هي احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وهذا "جهد لا يتوقف للمملكة والملك هو الوصي على هذه المقدسات".

وأضاف أن "الأردن في اشتباك يومي ومباشر من أجل وقف أي إجراءات تمثل أي انتهاك للمقدسات والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وسنتعامل معها ونريد التهدئة مدخلا لأفق سياسي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي لا بديل عنه سبيلا لتحقيق السلام".