تقرير: الكهرباء في اليونان الأغلى في أوروبا

على الرغم من تراجع أسعار الجملة للكهرباء في اليونان بنسبة 8% على أساس يومي، استمر سوق الطاقة اليوناني في كونه الأغلى بأوروبا، لليوم الثاني على التوالي أمس الاثنين، بحسب ما أوردته صحيفة "كاتيميريني" اليونانية، اليوم الثلاثاء.

وبلغ أمس الاثنين متوسط سعر الميجاواط/ساعة 98ر133 يورو، مقابل 16ر146 يورو للميجاواط/ساعة أمس الاول الأحد.

وعلى مدار الأيام السبعة الماضية، تراجع متوسط سعر الميجاواط/ساعة في السوق اليوناني إلى أدنى مستوى له منذ 81 أسبوعا.

وبحسب التقديرات، فإن رسوم التجزئة خلال شهر أبريل، تراجعت بنسبة تتراوح بين 15 و20% بالمقارنة مع ما كانت عليه في مارس، والتي كانت تتراوح بين 20 و25 سنتا للكيلو واط/ساعة.

ومن المتوقع أن تتقلب التعريفات الأساسية لشهر أبريل بما يتراوح بين 15 و20 سنتا للكيلوواط / ساعة.