بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك

قدم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا أن تكون هذه الأيام سبب بركة وسلام لجميع أبناء مصر.

وفي برقيته بهذه المناسبة، أعرب بطريرك الكاثوليك باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسه، عن خالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف: "نصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، كما تؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها وتعضيدها للجميع، حفظ الله مصر وشعبها العظيم".