بريطانيا: عشرات الآلاف من موظفي الجامعات ينظمون إضرابات

نظم عشرات الآلاف من موظفي الجامعات في بريطانيا مزيدا من الإضرابات اليوم الاثنين، رغم الآمال المعقودة في تحقيق انفراجة في الخلافات الدائرة حول الأجور والعقود والمعاشات التقاعدية.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا " إن الجامعات في جميع أنحاء بريطانيا تعرضت لموجة جديدة من الإضرابات ، مع إلغاء المحاضرات والندوات، حيث بدأ نحو 70 ألف عضو في نقابة الجامعات والكليات أول يوم من ثلاثة أيام متتالية من الإضرابات هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك بعد أن صوتت لجنة التعليم العالي في النقابة على مواصلة الإضراب.

وقالت مجموعة من النقابات وجمعيةأصحاب الأعمال في الجامعات والكليات التي تمثل 144 صاحب عمل يوم الأربعاء إنه تم التوصل إلى اتفاق "بشأن الشروط المرجعية للمفاوضات التفصيلية".