 الإمارات تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطيني - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 مارس 2023 10:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

الإمارات تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطيني

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 10:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 10:11 ص

 

أدانت دولة الإمارات تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، كما أدانت استخدام الوزير خريطة لإسرائيل تضم حدود من المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الثلاثاء، "رفض دولة الإمارات لخطاب التحريض وجميع الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية".

وشددت الوزارة على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، ونوهت بأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

كما أكدت الوزارة ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك