زعيم المعارضة الألمانية يلتقي لبيد في إسرائيل

التقى رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ في ألمانيا، فريدريش ميرتس، مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في بداية زيارته للبلاد اليوم الاثنين.

وقال ميرتس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، مساء اليوم الاثنين ،:"كان من الجيد أن تتاح لنا الفرصة لتبادل الأفكار اليوم... حتى كزعيمين للمعارضة، لا نزال على علاقة ودية، تماما كما تظل ألمانيا وإسرائيل حليفتين مقربتين".

ومن المقرر أن يلتقي ميرتس غدا الثلاثاء، مع رئيس الوزراء اليميني المحافظ بنيامين نتنياهو، وكذلك الرئيس إسحاق هرتسوج.

ويتضمن برنامج الزيارة أيضا زيارة نصب "ياد فاشيم" لذكرى محرقة النازية (الهولوكوست) في القدس. ويرافق ميرتس خلال الزيارة وفد من نواب التحالف المسيحي، وهم أندريا ليندهولتس (الحزب المسيحي الديمقراطي) ودوروته بير (الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) ويورجن هارت (الحزب المسيحي الديمقراطي).