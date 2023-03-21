الاتحاد الأوروبي ومانحون دوليون يتعهدون بتقديم 7 مليارات يورو لإعمار تركيا وسوريا بعد الزلزال

تعهد الاتحاد الأوروبي ومانحون دوليون بتقديم إجمالي 7 مليارات يورو؛ لإعادة إعمار المناطق التي دمرها زلزال قوي ضرب تركيا وسوريا الشهر الماضي ودعم المُتضررين منه.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، في أعقاب انعقاد مؤتمر المانحين الدولي تحت عنوان "معًا من أجل شعبي تركيا وسوريا ''، الذي شارك في استضافته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس وزراء السويد أولف كريسترسون في ستوكهولم، باعتبار أن السويد هي الرئيسة الحالية للمجلس الأوروبي.

وذكر البيان: "أن أكثر من 60 وفداً من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وشركائه، بما في ذلك الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصحاب المصلحة الآخرين في بروكسل اجتمعوا لحشد الدعم للأشخاص المُتضررين في تركيا وسوريا بعد الزلازل المدمرة وتنسيق جهود الاستجابة في المناطق المنكوبة في كلا البلدين".

وترأس جلسة التعهدات مفوض الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، والوزير السويدي للتعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية يوهان فورسيل، كما ألقى مفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش كلمة حول تأثير الزلازل والاستجابة الفورية للطوارئ في تركيا وسوريا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "اليوم هو يوم جيد للغاية للتضامن الدولي، وبالتعاون مع شركائنا جمعنا سبعة مليارات يورو إجمالاً لدعم الناس في تركيا وسوريا، في أعقاب الزلازل المدمرة، وجاء أكثر من نصف هذا التعهد من برنامج فريق أوروبا، ونحن أظهرنا للعالم أننا ندعم المحتاجين ونقف دومًا إلى جانب شركائنا".

بدوره، قال رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون: "اجتماع اليوم قدم هدف واحد مهم: وهو تحويل كلمات التعازي والتضامن إلى أفعال وتقديم استجابة قوية وفعالة ومنسقة لمساعدة الأشخاص المتضررين من الزلازل المدمرة، وبالنسبة لرئاسة السويد للاتحاد الأوروبي نحن ممتنون للتعاون الجيد مع المفوضية في تنظيم المؤتمر الذي نتج عنه نتائج جوهرية عديدة ونشعر بالتواضع من العمل المهم الذي ينتظرنا".

وبلغ إجمالي التعهدات التي قدمها مؤتمر المانحين الدولي سبعة مليارات يورو، منها 6.05 مليار يورو في شكل منح وقروض لتركيا و 950 مليون يورو كمنح لسوريا، ومثلت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أكثر من 50% من إجمالي التعهدات بالمنح، بقيمة 3.6 مليار يورو، بحسب البيان.