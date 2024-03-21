المملكة المتحدة وأستراليا تختاران شركة بي إيه إي لبناء أسطول غواصات نووية ضمن اتفاقية أوكوس الأمنية

اختارت أستراليا والمملكة المتحدة شركتي "بي إيه إي سيستمز" و"إيه إس سي" لصناعات الدفاع، لبناء أسطول من غواصات الجيل التالي التي تعمل بالطاقة النووية، والتي من المتوقع نشرها في أربعينيات القرن الحالي، في أحدث خطوة ضمن اتفاقية "أوكوس" الأمنية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، بأن نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارلز، ووزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، سيعلنان القرار بشكل رسمي يوم غد الجمعة، في إطار محادثات الدفاع والسياسة الخارجية الثنائية السنوية المعروفة باسم "أوكمين".

وسينضم لهما وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، ونظيرها البريطاني ديفيد كاميرون.

وكانت أمريكا وبريطانيا وأستراليا أطلقت في عام 2021 تحالف "أوكوس" الأمني، الذي يسمح لأستراليا بالحصول على غواصات ذات قدرات نووية لتعزيز الردع الأمني والعسكري في منطقة المحيطين الهندي-الهادي.

ووفقا للخبراء الأمنيين، فإن التحالف يهدف لمواجهة أي تهديد محتمل من جانب الصين.