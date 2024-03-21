أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، أنه مندهش من الأنباء التي تتردد حول أن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، ليس معجبًا بالصفقات الجديدة، مشيرًا إلى أنه تولى المهمة الفنية مؤخرا وكل اللاعبين بالنسبة له تعتبر "جديدة".

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "وليد آزارو مهاجم جيد ولديه مقومات جيدة وسيكون مفيدًا للفريق، والزمالك في حاجة لـ (هجام) يلعب برأسه جيدًا، وسيف الجزيري مهاجم جيد وأتمنى الإبقاء عليه والاستفادة منه في الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف: "اندهشت من الحديث أن جوميز غير مقتنع باللاعبين الجدد، أين الجدد، هو نفسه جديدًا على نادي الزمالك وتولى المسئولية الفنية مؤخرا".

وأكمل: "هناك ثنائي أجنبي لا يصلحان للبقاء في الزمالك، وناصر منسي لم يقدم المردود الجيد كمهاجم للفريق الأبيض، هو لاعب جيد لكن لا يتناسب مع طموحات واسم النادي".

وزاد: "التفكير في محمد شريف لن يكون مجديا حال التفكير في ضمه، هو يمتلك سرعات، لكنه شبيه ناصر منسي، ولا يجيد اللعب برأسه جيدًا، الزمالك يمتلك أطراف جيدة تلعب على الكرات العرضية، فلذلك النادي في حاجة للاعب مثل مصطفى محمد".

وأشار إلى أن الزمالك عليه صناعة فريق جيد، وضم لاعبين على حسب الاحتياجات، والفريق في حاجة لضم ثنائي دفاعي وظهير أيمن وظهير أيسر، ومهاجمين، من أجل المنافسة بقوة على البطولات، ولابد من التعاقد مع المراكز التي يحتاج إليها الفريق فقط وليس بالكم.