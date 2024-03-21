حزب الله اللبناني يعلن استهداف موقعين إسرائيليين على الحدود مع لبنان

أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف مساء اليوم الأربعاء موقعين للقوات الإسرائيلية على الحدود مع لبنان.

وجاء في بيان صادر عن "المقاومة الإسلامية " التابعة لحزب الله أنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ورداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية /في لبنان / والمنازل المدنية، استهدف المقاومة ‏الإسلامية مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي مبنىً "يتموضع فيه جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة واصابوه إصابة مباشرة".‏ ‏

وفي بيان آخر، قالت المقاومة الإسلامية إنها استهدفت مساء اليوم الأربعاء مبنىً يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة واصابوه ‏إصابة مباشرة".