 كشف ملابسات تعدي شخصين على آخر بإسطوانة غاز بالغربية وضبط مرتكبي الواقعة - بوابة الشروق
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كشف ملابسات تعدي شخصين على آخر بإسطوانة غاز بالغربية وضبط مرتكبي الواقعة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى عطية
نشر في: الخميس 21 مارس 2024 - 12:31 ص | آخر تحديث: الخميس 21 مارس 2024 - 12:31 ص

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعدي شخصين على آخر، باستخدام إسطوانة غاز بالغربية، وضبط مرتكبي الواقعة.

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص من آخر لتعديه على نجله بالضرب.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالغربية من إحدى المستشفيات باستقبالها نجل الشاكى "مصاب بكسر بالقدم" وبسؤاله قرر أنه حال سيره بالطريق العام تصادف قيام شخصين حال محاولتهما تفريغ عبوة طفاية حريق، مما نتج عنه إنفجارها واصطدامها بقدمه وإحداث إصابته، وتم ضبط مرتكبي الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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