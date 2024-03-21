تنظيم مبادرة سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت الحكومية بالمنيا

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك للعاملين بمديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، استكمالاً لخطة المديرية لتوعية العاملين بمنشآت القطاع الحكومي بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من الحوادث ومخاطر بيئة العمل بأنواعها ، بحضور 12 من العاملين بالمديرية.

وتناولت الندوة التعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها ومجالاتها، والقرارات الوزارية الخاصة بتشكيل أجهزة ولجان السلامة، وخطط الطوارئ والإخلاء، وخطة الدفاع المدني، والتعريف بإصابات العمل والحوادث الجسيمة، والأمراض المهنية و العادية والمزمنة، ضمن سلسلة من الندوات بدأتها المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة فى مختلف قطاعات العمل.

وقالت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، فى تقريرٍ للوزارة،إن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت والمترددين، والوقاية من مخاطر بيئة العمل، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يشجع على مزيد من الإنتاج بمختلف قطاعات العمل.