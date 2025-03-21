جيش الاحتلال يوسع عملياته جنوب غزة ويواصل الهجمات شمال ووسط القطاع

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الخميس، أنه وسع نشاطاته في جنوب قطاع غزة ويواصل العمليات في شمال القطاع ووسطه.



وقال الجيش في بيان إن قوات الجيش بدأت خلال الساعات الأخيرة عملية برية في منطقة حي الشابورة في رفح حيث قامت بتدمير عدد من البنى التحتية التي وصفتها بـ"الإرهابية".

وأضاف أنه بالتزامن مع ذلك تواصل قوات جيش الدفاع العمليات البرية في شمال القطاع ووسطه.

وفي شمال القطاع، أفاد الجيش بأنه دمر بنية تحتية إرهابية استخدمت خلال الأشهر الأخيرة كمجمع قيادة وسيطرة لعناصر منظمة حماس حيث تم التخطيط والانطلاق منها لتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش والإسرائيليين.

وأوضح في السياق أن الطائرات الحربية والمسيرات واصلت خلال الساعات الأخيرة استهداف وتدمير عناصر مسلحة وبنى تحتية في أنحاء قطاع غزة.

وشدد في بيانه على أنه سيواصل وجهاز الأمن العام (الشاباك) العمل في القطاع من أجل حماية الإسرائيليين.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مجموعة من الصور وثقت تواجد الجيش في القطاع.



وكانت إسرائيل قد استأنفت فجر الثلاثاء عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين بدأت في يناير 2025 بوساطة مصرية - قطرية - أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

وتسبب القصف الإسرائيلي وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، بمقتل وإصابة أكثر من 1000 شخص، وسط إدانات عربية ودولية لهذا الهجوم الذي خرق وقف إطلاق النار في القطاع.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت يوم الخميس عملية برية في شمال قطاع غزة مع تواصل الغارات على أنحاء القطاع.