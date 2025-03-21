 أحمد السقا: طارق لطفي عِشرة عمري وإنسان بديع وأخ أكبر علّمني الكثير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد السقا: طارق لطفي عِشرة عمري وإنسان بديع وأخ أكبر علّمني الكثير

مصطفى الجداوي
نشر في: الجمعة 21 مارس 2025 - 9:09 م | آخر تحديث: الجمعة 21 مارس 2025 - 9:10 م


أعرب الفنان أحمد السقا، عن سعادته الكبيرة بالدعم الذي يتلقاه من الفنان طارق لطفي، مؤكدًا أن علاقتهما تمتد لأكثر من 11 عامًا من الصداقة والعمل المشترك، مؤكدا أن لطفي كان له تأثيرا كبيرا في تكوين وجدانه وفكره.

وأشاد أحمد السقا، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الجمعة، بشخصية طارق لطفي، قائلا: "إنسان بديع وأخ أكبر علّمني الكثير، وطارق إنسان خلوق ومحترم، وهو مش مجرد صديق، لكنه أخ ومعلم لي في الكثير من الأمور"، مشيرًا إلى أنهما شاركا معًا في عدد من الأعمال الناجحة، من بينها فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، ومسلسل "العتاولة" بجزأيه الأول والثاني.

وأوضح أحمد السقا، أن هذه الأعمال كانت محطات هامة في مسيرتهما الفنية، مشددًا على أن طارق لطفي لم يكن مجرد زميل، بل كان داعمًا قويًا له في مسيرته، مضيفًا: "طارق كان دائمًا بجانبي ويساعدني، وهو فنان مميز يستحق كل التقدير".

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