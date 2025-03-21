قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، "ضعيف" و"ليس الشخص المناسب لإعادة تأهيل المنظمة"، بحسب مكتبه.

وأكد نتنياهو، أمام الحكومة، أن قراره اتخذ في ليلة السابع من أكتوبر 2023، وخلال المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى التي أعقبت ذلك، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال نتنياهو: "لقد كنتُ أُدير المفاوضات الدبلوماسية لسنواتٍ طويلة. كان نهجه متساهلا، ولم يكن عدوانيا بما يكفي".

كما أشار إلى أنه منذ استبدال بار بمسئول كبير آخر في الشاباك، "انخفضت التسريبات بشكل كبير، ومن خلال مفاوضات ناجحة للغاية تمكنا من إعادة الرهائن".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن الحكومة وافقت بالإجماع في ساعة مبكرة من صباح الجمعة على مقترح نتنياهو لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.

وأضاف: "سينهي رونين بار مهامه في 10 أبريل أو عند تعيين رئيس دائم لجهاز الأمن الداخلي، أيهما أقرب".

وأبلغ نتنياهو، رئيس الشاباك، يوم الأحد، بأنه سيطلب من الحكومة الموافقة على إقالته هذا الأسبوع.

وفي تبرير لقراره، قال نتنياهو إنه فقد الثقة في بار منذ زمن طويل، وإن الثقة في رئيس جهاز الأمن الداخلي، الذي تشمل مهامه مكافحة الإرهاب وتأمين المسئولين الحكوميين، أمر بالغ الأهمية، لا سيما في وقت الحرب.