أحمد زكي: حققنا فوزا معنويا ضد الأهلي

كشف أحمد زكي، لاعب إنبي، أهمية الفوز الذي حققه فريقه أمام الأهلي في كأس عاصمة مصر.

وقال اللاعب الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة: "حققنا فوزا معنويا أمام الأهلي، ولن يفرق معنا هذا الفوز في أي شيء إلا من الناحية المعنوية فقط كما ذكرت، بالأخص وأن مركزنا في الدوري غير جيد، وبالتالي سنركز على الدوري وبعدها نعود لبطولة كأس الرابطة".

وأضاف عبر قناة أون سبورت 1: "حديث الجهاز الفني عن المباراة لن يختلف كثيرا عما كان قبلها لأن هدفنا هو تحقيق الانتصارات".

وأنهى: "أكدنا أننا (جعانين مكسب) بالأخص في الدوري حتى ستجد فرحتنا بالفوز على الأهلي غير مبالغ فيها لأننا نركز على الدوري أكثر في الفترة الحالية".