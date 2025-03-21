افتتاح معرض «رمضان جانا» لتوفير السلع الغذائية والمفروشات بأسعار مخفضة بالمنيا

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، معرض "رمضان جانا" للسلع الغذائية والمعمرة والمفروشات والمشغولات اليدوية، والمقام على أرض استراحة المحافظ القديمة على كورنيش النيل بمدينة المنيا، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ106، وبالتزامن مع معارض "أهلاً رمضان" المنتشرة في مراكز ومدن المحافظة، بهدف دعم المنتجات المصرية، وتشجيع المستثمرين، وتوفير السلع بأسعار مخفضة، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأكد اللواء كدواني حرص المحافظة على التوسع في إقامة هذه المعارض بمختلف الأحياء والمراكز والقرى، دعمًا للمنتج المصري وتشجيعًا للصناعة الوطنية، وتسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والترويج لها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وخلال جولته داخل المعرض، تفقد المحافظ أقسامه المختلفة، التي تشمل السلع الغذائية، المفروشات، المنتجات والمشغولات اليدوية والحرفية، كما استمع إلى عروض التخفيضات المقدمة من العارضين بمناسبة الشهر الكريم، والتي تتزامن أيضًا مع احتفالات عيد الأم، حيث يوفر المعرض مستلزمات الأسر وتجهيز العرائس من مفروشات وأطقم سراير وفوط بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

يشارك في المعرض وحدة "أيادي مصر" بالديوان العام، بعدد من المنتجات المتنوعة، منها الملابس والإكسسوارات والحُلي والحرف اليدوية والتراثية.

وأشاد المحافظ بجودة المنتجات، مؤكدًا استمرار دعم أصحاب المشروعات الصغيرة، وتشجيع الأسر والمصانع المصرية على التوسع في نشاطها.

من جانبهم، عبَّر العارضون عن سعادتهم بالدعم الذي توفره المحافظة لهم من خلال تنظيم مثل هذه المعارض، التي تحظى بإقبال كبير من مواطني محافظة المنيا من مختلف مراكزها، للاستفادة من الأسعار المخفضة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، اللواء ياسر عبد العزيز، سكرتير عام المحافظة، اللواء أحمد جميل، السكرتير العام المساعد، الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

