مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص جراء حريق بمصنع في كوريا الجنوبية

انتشل عمال الإنقاذ في كوريا الجنوبية اليوم السبت 10 جثث من بين الحطام المتفحم لمصنع لقطع غيار السيارات في مدينة دايجون بوسط البلاد، حيث أدى حريق، من المرجح أن يكون قد نجم عن انفجار، إلى إصابة 59 شخصا على الأقل وفقدان أربعة آخرين.

وقالت وزارة الداخلية والسلامة إن 25 شخصا أصيبوا بإصابات خطيرة لكن المسؤولين لم يؤكدوا على الفور ما إذا كان أي منهم في حالة تهدد الحياة. وتم نشر أكثر من 500 من رجال الإطفاء والشرطة وأفراد الطوارئ لاحتواء الحريق وإجراء عمليات الإنقاذ بعد اندلاع الحريق بعد ظهر يوم أمس الجمعة.