إقبال كثيف على شواطئ جنوب سيناء في ثاني أيام عيد الفطر وسط استعدادات مكثفة

شهدت شواطئ جنوب سيناء توافدًا كبيرًا من المواطنين والزائرين في ثاني أيام عيد الفطر، للاستمتاع بالأجواء الدافئة التي تتميز بها مدن المحافظة، حيث سجلت نسب الإشغال ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالأيام الماضية.

وأكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، استمرار الإجراءات الأمنية المشددة بأماكن تجمعات المواطنين، والمتابعة الدورية من قبل رؤساء المدن للشواطئ، للتأكد من توافر الخدمات خاصة الشواطئ المجانية، مع وضع علامات تحذيرية، ومنع النزول في المناطق التي تشكل خطورة على حياة المواطنين، واستمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة الأوضاع والشكاوى على مدار الساعة، وتواجد الأطباء وأطقم التمريض بجميع مستشفيات المحافظة.

كما وجه المحافظ باستمرار حملات النظافة على مدار الساعة، والعمل على رفع المخلفات أولا بأول خاصة في الميادين، والحدائق والمتنزهات التي يقبل المواطنين عليها، وتواجد سيارات إسعاف على الشواطئ، مع استمرار الدوريات الأمنية والمرورية، والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لعمل فعاليات شبابية بجميع الشواطئ والمتنزهات.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إن الشواطئ المجانية تشهد إقبال من الزوار القادمين من جميع المحافظات للاستمتاع بمياه البحر والأجواء الدافئة، وبجانب توافد المواطنون، مؤكدًا أنه جرى فتح شاليات اليوم الواحد التي توجد على الشواطئ لاستقبال الزائرين بأسعار رمزية، وتوافر منقذين على الشواطئ، والمتابعة الدورية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وأكد المهندس حسني راشد، رئيس مدينة رأس سدر، أن المدينة تشهد إقبال سياحي كبير من بداية أجازة اليد، وبلغت نسبة الإشغالات بالقرى السياحية بالمدينة 100%، إضافة إلى تزايد رحلات اليوم الواحد على الشواطئ لعامة والخاصة، مشيرًا إلى أن العمل يجري على قدم وساق لتنظيف الحدائق والشواطئ، بالتوازي مع حملات نظافة الأحياء من خلال العمل فترتين صباحًا ومساءً.

على جانب آخر، أوضح اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، أن المدينة تشهد إقبال سياحي من قبل السياحة الداخلية وأيضًا الأجانب من مختلف الجنسيات، مؤكدًا أن الجهات التنفيذية الأمنية مستمرة في رفع درجة التأهب لتأمين السائحين، خاصة أن شرم الشيخ تعد الوجهة السياحية الأساسية للمحافظة.

وأضاف اللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة نويبع، أن الشواطئ تستقبل عدد كبير من المواطنين وذلك عقب أعمال التطوير التي شهدتها قبل العيد، للاستمتاع بمياه البحر التركوازية والرمال البيضاء والطبيعة الشاطئية الفريدة التي تشتهر بها شواطئ نويبع، مشيرًا إلى أنه جرى تنظيم عدة فعاليات ترفيهية لرواد الشواطئ، بالتنسيق بين الوحدة المحلية، ومديرية الشباب والرياضة، وبيت الثقافة.