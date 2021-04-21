تركيا تعلن تأجيل مؤتمر السلام الأفغاني لما بعد شهر رمضان

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مساء اليوم الثلاثاء، إن محادثات السلام الأفغانية التي كان من المقرر أن تبدأ في إسطنبول نهاية الأسبوع الجاري سيتم تأجيلها إلى ما بعد شهر رمضان.

وكان من المقرر أن ينعقد المؤتمر رفيع المستوى خلال الفترة ما بين 24 أبريل والرابع من مايو، وستستضيفه كل من تركيا وقطر والأمم المتحدة.

وذكر تشاووش أوغلو في مقابلة مع قناة "خبر ترك" أن هناك عدم وضوح بشأن المشاركة في المؤتمر، ومع ذلك، لم يذكر طالبان.

وأضاف أن قرار التأجيل جاء بعد مشاورات مع قطر والأمم المتحدة.

ويهدف الاجتماع لإعطاء دفعة جديدة لمفاوضات السلام الأفغانية- الأفغانية والجمع بين أطراف الصراع المستمر منذ عقود من أجل تحقيق تسوية سياسية دائمة.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، عن تشاووش أوغلو قوله إن المؤتمر سيتم تأجيله إلى ما بعد نهاية شهر رمضان، أي في منتصف مايو.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن انسحاب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر.