 الرئيس الموريتاني يشيد بإسهام إدريس ديبي في أمن واستقرار منطقة الساحل - بوابة الشروق
الأربعاء 21 أبريل 2021 9:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح الدولة في القضاء على «التوك توك» بعد حملتها لاستبداله بسيارة «ميني فان» ؟
النتـائـج تصويت

الرئيس الموريتاني يشيد بإسهام إدريس ديبي في أمن واستقرار منطقة الساحل

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

نشر في: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 8:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 8:23 ص

أشاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالإسهامات التي قدمها الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي في توفير الاستقرار والأمن في منطقة الساحل وإفريقيا.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية أن "رئيس الجمهورية بعث بخالص التعازي الى أسرة الفقيد وإلى الشعب التشادي وسلطات جمهورية تشاد الشقيقة في هذا المصاب الأليم".

وأعرب البيان عن تمسك موريتانيا بالشراكة والتعاون في "الظروف العصيبة" بينها وبين دول المنطقة لضمان السلام والأمن.

وكان ديبي ، الذي قتل في معارك مع المتمردين الثلاثاء ، يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس التي تضم تشاد وموريتانيا ومالي والنيجر وبوركينافاسو.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك