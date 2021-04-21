بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل «القاهرة كابول»، بذهاب «منال» إلى «عادل» وتخبره بإتصال «رمزي» بها وعن الإيميل الذي أرسلته إليه، كما تسأله هل لـ«رمزي» علاقة بمقتل شقيقها «عصام»، ويطلب منها «عادل» أن تتعاون معهم للإيقاع به.

ويبحث «علي» عن «أسامة» الذي يظن أن وراء حادث «أنور»، ويعثر عليه يزور «أنور» في المستشفى، وينفعل عليه ويهدده إنه سيبحث خلف وأنه إذا علم أن له علاقة بما حدث سينتقم منه.

«القاهرة كابول» من تأليف طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، خالد كمال، إسراء رخا، كريم قاسم سرور، شيرين، إيناس كامل، حسني شتا، محمد عز، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.