ضبط شخص وبحوزته كمية من المواد المخدرة بالإسماعيلية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط شخص بالإسماعيلية وبحوزته كمية من المواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام)، ومديرية أمن الإسماعيلية، قد رصدت نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبحوزته 22 طربة لمخدر الحشيش- كمية من مخدر الهيدرو- كمية من مخدر الأفيون- عدد من الأقراص المخدرة- مبلغ مالي- هاتف محمول- سلاح أبيض- 3 سيارات.

واعترف المتهم، عقب مواجهته، بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.