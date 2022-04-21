زاخاروفا: القوات الروسية ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن القوات في روسيا ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي في معاملة الأجانب الذين استسلموا أو أسروا.

وأضافت زاخاروفا، في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن موسكو تراعي الأسرى والأجانب الذين استسلموا وتمدهم بالغذاء والدعم اللازم.

وجاءت تلك التصريحات ردا على الدعوة التي وجهها رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون "للتعامل برحمة" مع بريطاني احتجز في مدينة ماريوبول الأوكرانية، حيث خاض القتال في صفوف قوات حكومة كييف.

وتابعت زاخاروفا: "ندعو السلطات البريطانية إلى الكف عن إمداد نظام كييف بالأسلحة، لأنه كلما زادت صادرات الأسلحة من لندن إلى أوكرانيا كلما زاد عدد مواطني هذا البلد الذين يقتلون".

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت عن احتجاز مواطنين بريطانيين في ماريوبول تعتبرهما مرتزقين أجنبيين لا تنطبق عليهما اتفاقية جنيف.