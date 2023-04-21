الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم

أعلنت القوات المسلحة السودانية في بيان أنها وافقت على هدنة لمدة ثلاثة أيام تبدأ، اليوم الجمعة، لتمكين الشعب السوداني من الاحتفال بعيد الفطر.



وأضافت أنها تأمل "أن يلتزم المتمردون بكل متطلبات الهدنة ووقف أي تحركات عسكرية من شأنها عرقلتها"، بحسب وكالة رويترز.



ووافقت قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية في وقت سابق يوم الجمعة على هدنة مدتها 72 ساعة.



ومنذ 15 أبريل الجاري يشهد السودان اشتباكات بين الجيش و"قوات الدعم السريع" في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجومًا على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلاً منهما.



وعام 2013 جرى تشكيل "الدعم السريع" لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة في إقليم دارفور، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية على الحدود وحفظ الأمن قبل أن توصف من الجيش بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات.