رحب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بإعلان الجيش السوداني والدعم السريع هدنة مدتها 3 أيام خلال عيد الفطر.



وقال بلينكن إنه تحدث مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وقائد القوات المسلحة السوداني، ومحمد حمدان دقلو حميدتي قائد قوات الدعم السريع أمس الخميس لحثهما على الالتزام بوقف إطلاق النار.



وأضاف: على قادة السودان العسكريين والمدنيين البدء فورا في محادثات لوضع ترتيبات لوقف إطلاق نار مستدام، بحسب وكالة رويترز.



وتابع أن "القتال مستمر في السودان وهناك انعدام للثقة بين الطرفين والأولوية يجب أن تكون لإنهاء معاناة المدنيين".



كانت القوات المسلحة السودانية أعلنت في بيان أنها وافقت على هدنة لمدة ثلاثة أيام تبدأ، اليوم الجمعة، لتمكين الشعب السوداني من الاحتفال بعيد الفطر.



وأضافت أنها تأمل "أن يلتزم المتمردون بكل متطلبات الهدنة ووقف أي تحركات عسكرية من شأنها عرقلتها"، بحسب وكالة رويترز.



ووافقت قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية في وقت سابق يوم الجمعة على هدنة مدتها 72 ساعة.



ومنذ 15 أبريل الجاري يشهد السودان اشتباكات بين الجيش و"قوات الدعم السريع" في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجومًا على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلاً منهما.