 الخارجية العراقية: الأولوية القصوى توفير استجابة لجاليتنا في السودان - بوابة الشروق
الجمعة 21 أبريل 2023 4:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

الخارجية العراقية: الأولوية القصوى توفير استجابة لجاليتنا في السودان

وزارة الخارجية العراقية
وزارة الخارجية العراقية
بغداد (د ب أ)
نشر في: الجمعة 21 أبريل 2023 - 4:18 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أبريل 2023 - 4:18 م

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، على العمل بأولوية قصوى لتوفير استجابة للجالية العراقية في السودان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نعمل بأولويّة قصوى لتوفير استجابة لجاليتنا في السودان، وننسق مع الجهات المعنية هناك بهذا الصدد".

ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية منذ السبت الماضي.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، ارتفع عدد القتلى إلى 413 والمصابين إلى 3500 جراء القتال.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك