الخارجية العراقية: الأولوية القصوى توفير استجابة لجاليتنا في السودان

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أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، على العمل بأولوية قصوى لتوفير استجابة للجالية العراقية في السودان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نعمل بأولويّة قصوى لتوفير استجابة لجاليتنا في السودان، وننسق مع الجهات المعنية هناك بهذا الصدد".

ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية منذ السبت الماضي.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، ارتفع عدد القتلى إلى 413 والمصابين إلى 3500 جراء القتال.