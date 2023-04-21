رئاسة المسجد النبوي ترفع استعداداتها لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر

أكملت وكالة شؤون المسجد النبوي استعدادتها لاستقبال المصلين والزوار لصلاة عيد الفطر لهذا العام ١٤٤٤هـ، حيث عملت الوكالة على تهيئة المسجد النبوي وسطحه وساحاته من خلال أعمال النظافة والتعقيم والتعطير وكذلك فرش كامل المصليات بأفضل أنواع السجاد والعناية بتكنيسه وذلك من أجل خدمة الزوار والمصلين على أكمل وجه ليظهر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجمل صورة وأبهى حلة ليؤدي المصلون والزوار عبادتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس الخميس، أن الوكالة تحرص على انسيابية حركة الحشود أثناء دخول المصلين وخروجهم من وإلى المسجد النبوي، والتأكد من انسيابية الممرات ووصول الزائرين للمصليات، وضمان التوجيه للكثافة المتوقعة للزائرين والمصلين، حيث یأتي ذلك بهدف تقدیم أفضل الخدمات للمصلین والزائرین لیؤدوا عباداتھم بكل یسر وسھولة في أجواء مليئة بالطمأنينة والخشوع، تحقيقاً لتطلعات القيادة السعودية.