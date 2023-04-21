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كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من أبناء الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة، وذلك في احتفالية عيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات.

وحرص الرئيس السيسي، على مواساة أسر الشهداء، كما داعب الأطفال كذلك.

وشملت قائمة المكرمين، كلا من:

- رائد شهيد أحمد بسيوني حسن، وتسلم التكريم زوجته آية محمد سعد، ووالده بسيوني حسن أبو الخير، ووالدته منى

عبدالوديع علي.

- رائد شهيد حسين جمال عبدالرحمن، وتسلم التكريم زوجته نورهان محمد زكريا، ووالده جمال عبد الرحمن حسن، ووالدته نبوية مصطفى حسن.

- رائد شهيد محمد مظهر أحمد وتسلمت التكريم زوجته أزهار عادل محروس.

- مساعد شهيد إيهاب فتحي محمد، وتسلم التكريم زوجته أحلام محمد محمد.

- رقيب شهيد جمعة رجب إسماعيل، وتسلمت التكريم زوجته عبير أحمد محمد.

- عقيد شهيد محمد عبدالمنعم عبدالرؤوف، وتسلمت التكريم زوجته أحلام علي السعيد

- عقيد شهيد أحمد محمود محمد، ، وتسلمت التكريم زوجته سمر حمدي عبده

- أمين شرطة شهيد حمادة صبحي رمضان ، وتسلمت التكريم زوجته مها عبدالكريم عبدلله

- أمين شرطة شهيد عيد يونس عبدالحميد، وتسلمت التكريم زوجته كوثر إبراهيم خليفة

- أمين شرطة شهيد محمد محمود عبدالله، وتسلمت التكريم زوجته ليلى صلاح عبدالسلام

ويشارك الرئيس، أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية من أبطال القوات المسلحة والشرطة وكذا الأطفال من ذوي الهمم والأطفال الأيتام، للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وفي وقت سابق من اليوم، أدّى الرئيس السيسي صلاة عيد الفطر بمسجد المشير طنطاوي، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

وكان الرئيس السيسي، قد تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الجمعة، بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الجمعة، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.