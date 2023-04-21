أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق استعد بشكل جيد لمباراة الرجاء المغربي، التي تقام مساء غد على استاد القاهرة في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المدير الفني خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم: «الرجاء يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب المهارات، ونعلم أن المباراة صعبة، لا سيما أن الفريق المغربي تصدر مجموعته في دور المجموعات، ويسعى لتحقيق أفضل نتيجة له في مباراة الذهاب وهو ما نعلمه جيدًا».

وأشار كولر إلى أنه يعلم قوة الرجاء لا سيما في الناحية الهجومية وشاهد مباريات كثيرة لهم، ويأمل أن يكون التوفيق حليف الأهلي في المباراة، وأن يحقق الفريق هدفه ويسعد جماهيره.

وواصل كولر حديثه: «الكرة المغربية تشهد طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة، وفي تطور ملحوظ خاصة بعد كأس العالم الأخيرة والنتائج التي حققها المنتخب المغربي».

وعبر المدير الفني عن سعادته بالتواجد الجماهيري المنتظر في مباراة الغد، مؤكدًا أنهم سيكونون داعمين للفريق بكل قوة كما حدث في مباراة الهلال، وأنه يتطلع إلى عودتهم سعداء، وأن يحقق الفريق هدفه من المباراة.

وتطرق المدير الفني إلى الحديث عن الغيابات في صفوف الرجاء قائلًا: «لا أعتقد أن الغيابات في الرجاء ستكون مؤثرة، وآخر مباراة خاضها الفريق المغربي حرص الجهاز الفني على إراحة أكثر من لاعب، وهو ما يؤكد جاهزيتهم، ونفس الأمر ينطبق على الأهلي من حيث الجاهزية والتحضير الجيد».

وشدد كولر على أنه عقد محاضرات مع اللاعبين للحديث عن مباراة الرجاء بجانب الأمور الفنية والخططية التي يتم تنفيذها في التدريبات وخلال فترة التحضير للمباراة.

واختتم مارسيل كولر حديثه بالتأكيد أن هناك لقاءين يجمعان بين الأهلي والرجاء، وأن كل فريق يسعى إلى تحقيق هدفه، مشددًا على أن لاعبي الأهلي والجهاز الفني هدفهم إسعاد الجماهير التي ستكون موجودة غدًا من خلال تحقيق نتيجة تسهل عليه مهمته في مباراة العودة بالمغرب.